عروض مسرحية لمواهب مكتبة مصر الجديدة للطفل.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - عروض مسرحية مميزة قدمها فريق مكتبة مصر الجديدة المسرحي، والمكون من 30 طفل وطفلة من المواهب الواعدة، التي استطاعت أن تحصد الإشادة الجماهيرية والنقدية بعد عرض رائع لمسرحيتين الاولى "انا والصدق" والثانية " صديقى هو تيلفونى ".



عروض رائعة ناقشت قضية اجتماعية وواقعية، حول اخلاقيات وسلبيات يرددها الاطفال طول الوقت وعكس العرض حالة الانسجام بين عناصر الفريق، وكان العرضان مكتملا العناصر إلى حد كبير وهو ما ساهم بشكل واضح في نجاحه ونيل رضا الجمهور.



وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان الموهبة تبحث دائمًا عن منصة لتبدع من خلالها، وهذه المنصة تتيحها جمعية مصر الجديدة عبر مراكزها الثقافية ، متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل تحت اشراف المخرج عمر الشحات ، وفريق مكتبة مصر الجديدة للطفل هم نتاج دورات المسرح التى تنفذها المكتبة طوال العام.