موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - .يلتقي الزمالك مع فاركو مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأبيض مباراته أمام فاركو باحثا عن تحقيق الفوز من أجل الثلاث نقاط، بعدما أنتصر على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد خوض 22 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 28 لقاء.

وطالب جوميز اللاعبين بعدم الاستهتار في المباراة، مشددا على عدم التفريط في الثلاث نقاط أمام فاركو، وعدم إهدار الفرص.

ويتخلف عن قائمة الزمالك كل من: محمود عبد الرازق " وسيف الجزيري وأحمد فتوح " وناصر منسي وسيف جعفر ومصطفى الزناري للإصابة، ومهاب ياسر ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية، و محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو:



تبدأ مباراة الزمالك وفاركو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

نادي بلدية المحلة في آخر ظهور له سقط فخ التعادل السلبي أمام نظيره إنبي، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد السويس الجديد في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري.ويواجه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مشكلة غياب سبعة لاعبين من القوام الأساسي بسبب الإصابه وهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف الجزيري والونش وناصر منسى وسيف جعفر ويخضعون جميعا لبرنامج تأهيلي.

وأكد المدير الفني للاعبين أنهم عليهم أن يقاتلوا من أجل الدخول إلى المربع الذهبي خصوصا أن الفريق مازال لديه ١٥ مباراه بصرف النظر عن ضياع ستة نقاط بسبب الإنسحاب أمام الأهلي.

