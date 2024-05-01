رانيا يوسف مطربة للمرة الأولى.. مفاجأة

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 12:48 صباحاً - تخوض الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء للمرة الأولى في كليب جديد تتولى إخراجه بتول عرفة، وتنتجه شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد

الأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

رانيا يوسف تخوض تجربة الغناء للمرة الأولى

جاء هذا التعاون بين الفنانة رانيا يوسف والمنتج فهد زاهد، بعدما قدمت شركة لايف ستايلز ستوديوز من قبل الفنانة أيتن عامر منذ عامين فى أغنية “بناقص”، والتي حققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداتها على يوتيوب إلى 5 مليون مشاهدة.

وقالت المخرجة بتول عرفة إن الكليب سيكون غنائي استعراضي، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد ومفاجئ للجمهور، موضحة أنها متحمسة للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسبة لتقديم هذا الشكل من الغناء.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في رمضان 2024 بمسلسل “بقينا اتنين”، مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات “CBC” و “CBC دراما” ومنصة WATCH IT.

كما شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في بطولة مسلسل “جريمة منتصف الليل” أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وميار الغيطي، وتقوم رانيا يوسف بدور والدة الطالبة “ميسون” التي تجسدها ميار الغيطي.

وتظهر رانيا يوسف خلال الأحداث في مشاهد تقدم وصلات رقص وترتدي بدل الرقص المناسبة للدور.

مسلسل “جريمة منتصف الليل”

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال”جريمة منتصف الليل”

مسلسل “جريمة منتصف الليل” بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، وميار الغيطي، وإلهام عبد البديع، ومحمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلي سلمان، وعلي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج “a-a one shot” للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

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