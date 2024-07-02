شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الراحل عزت أبو عوف تحيى ذكراه بتلك الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة أبو السعود رملة الراحل عزت أبو عوف، على إحياء ذكراه التى تزامنت اليوم بكتابة كلمات عبر حسابها على موقع فيس بوك جاءت كالتالي: "اليوم الذكرى الثانوية عزت الله يرحمه وحشتني جدا، أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة بقدر طيبة قلبه".



عزت أبو عوف

ويعتبر الراحل عزت أبو عوف بمثابة أيقونة فنية وكلمة السر في نجاح الكثير من الأعمال الفنية لقب بدكتور السينما المصرية لأنه تخرج أبو عوف في كلية الطب جامعة الأزهر، وظل يزاول مهنته لـ5 سنوات تخصص قسم النساء والتوليد، إلى أن قرر الدخول إلى عالم الفن فور انضمامه لفرقة البلاك كوتس، حيث كانت فرقة شهيرة حينها، لكن بعد حلها أسس مع شقيقاته الأربع فرقة الفور إم، والتي كانت لها فضل كبير في شهرته.