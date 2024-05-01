"المرهقين".. الحلفاوي يعلق على الشوط الأول بين الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على الشوط الأول لمباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة حاليا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "شوط أول يشهد سيطرة أهلاوية في ظل مجهود وافر من الفريقين.. التغيير مطلوب في بداية الشوط الثاني المرهقين".

وتقام المباراة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أكرم توفيق، أحد نبيل كوكا، إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي لهذه المباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز، محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج، أحمد الشيخ.

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي لمصراوي: مسلسل "موسى" تم تنفيذه بإتقان وهو غير مرتبط بأحداث ٧ أكتوبر

بالصور والفيديو| "عصابة المكس" تجمع أحمد فهمي ومحمد لطفي لأول مرة