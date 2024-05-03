«شم النسيم» فى عيون الدراما والسينما

ياسر رشاد - القاهرة -

سطر الفن عبر عقود كثيرة، أعياد شم النسيم بمختلف السيناريوهات والقصص، حيث تناولت الدراما شم النسيم، فى مسلسل «يوميات ونيس»، عندما قرر محمد صبحى إجبار الضيفة اليابانية «أوشين» على تناول «الفسيخ» بعد أن ظلت لأيام تجبرهم على تناول الأطعمة اليابانية فى محاولة للانتقام منها، ولكنها أعجبها طعمه، ودار بينهم مشهد كوميدى ظهرت فيه الفنانة سعاد نصر.

وظهرت أكلة الفسيخ ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل «أبو العروسة» إذ اتجمعت عائلة «عبدالحميد» سيد رجب وجيرانه فى شم النسيم لتناول الفسيخ، وسط عبارات من المدح والإعجاب بها من الجميع ماعدا»هاجر» ابنة «عبدالحميد» ونفورها من الرائحة.

وتناول مسلسل «الكبير أوى 8» الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث شهدت الحلقة الأولى، إصرار «مربوحة» على الاحتفال بشم نسيم حيث أحضرت الفسيخ، وحاول الكبير إثناءها عن أكل الفسيخ داخل الدوار وسألها عن سر تسمية عيد شم النسيم بهذا الاسم أو من قام باختراعه، فقالت واحد اسمه شم النسيم فقال لها «قاعد مع مكنة فتى».

وتناولت السينما أعياد شم النسيم، عبر العديد من الأفلام أبرزها، فيلم «أميرة حبى أنا» الذى يعتبر من أشهر الأعمال الفنية التى ترصد مناسبة «شم النسيم»، ويظهر فى أحد المشاهد تناول الفيلم مناسبة «أعياد الربيع»، حيث سعاد حسنى تقود زملاءها فى العمل، لرحلة يوم شم النسيم فى أحد الحدائق الكبرى ومعهم كل ما يحمله البسطاء من أطعمة تناسب هذه الاحتفالات، وتقوم بغناء أغنية «الدنيا ربيع والجو بديع قفل لى على كل المواضيع»، والتى كتبها صلاح جاهين، ولحنها كمال الطويل، لتملأ كل الأجواء بكلمات متفائلة فى أغنية شارك فيها العديد من نجوم الكوميديا مثل: سمير غانم وخيرية أحمد، وأصبحت هذه الأغنية هى الأشهر فى شم النسيم، الفيلم كان من بطولة حسين فهمى وعماد حمدى وسهير البابلى وكريمة مختار وحسن مصطفى.

فيلم «عسل أسود» ويرصد الاحتفال بعيد شم النسيم بمشهد التنزه فى الحدائق، وذلك من خلال أسرة مصرية نراها وهى تأكل الرنجة والفسيخ وسط الخضرة، وتتكون هذه الاسرة من الفنانين أحمد حلمى وإنعام سالوسة وإدوارد وايمى سمير غانم وطارق الأمير وجيهان أنور، الفيلم بطولة أحمد حلمى لطفى لبيب ويوسف داوود وادورد، ومن تأليف خالد دياب، واخراج خالد مرعى.

فيلم «هى فوضى» بطولة يوسف الشريف وهالة صدقى ودرة واحمد فؤاد سليم وعمرو عبدالجليل، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج خالد يوسف، ويتناول الفيلم تجاوزات الشرطة المصرية، ممثلة فى شخصية حاتم أمين الشرطة «خالد صالح» الذى تدور حوله الأحداث، ويرصد الفيلم مظاهر الاحتفال المعتادة بشم النسيم، من خلال مشهد للفنانة منة شلبى التى تجسد شخصية نور حيث تذهب لشراء الرنجة والبصل، ويتصادف وجودها أمام مرسى للمراكب النيلية، بينما والدتها بهية «هالة فاخر» نراها وهى تقوم بتلوين البيض داخل المنزل.

«فيلم خلى بالك من زوزو» بطولة سعاد حسنى وحسين فهمى وتحية كاريوكا، ومن تأليف صلاح جاهين، وإخراج حسن الإمام، ويدور حول فتاة تنتقل بعالمها من شارع محمد على وراقصاته إلى الجامعة، تطمح إلى التعليم وترك هذه المهنة لكنها ترتبط بقصة حب مع شاب من الطبقة الغنية وتتحول إلى صراع تتوالى فيه أحداث الفيلم.

«فيلم كلمنى شكرا» بطولة غادة عبدالرازق وشويكار وصبرى فواز وحورية فرغلى، ومن تأليف عمرو سعد، وإخراج خالد يوسف، ويتناول الفيلم رحلة أحلام مجهضة لنماذج من المهمشين وسط أمواج الفقر والتخلف، ونجد فى أحد المشاهد، مظاهر احتفال المصريين بشم النسيم وأكلاته المعتادة فى الحدائق، وذلك من خلال أسرة إبراهيم توشكى «عمرو عبدالجليل» وأسرة خطيبته عبلة «داليا ابراهيم».

«فيلم شم النسيم» بطولة سميرة أحمد ومحمود شكوكو وحسن فايق وبرلنتى عبدالحميد، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج فرنيتشو. ويرصد الفيلم مظاهر مناسبة شم النسيم، وذلك من خلال اسكتشات وقصص فكاهية، وقد تم تصوير أحداث الفيلم كاملاً بين الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية.