شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكشف عن أخطر مشاهده بفيلم السرب: دبابة كانت هتدوسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد السقا خلال تصريحاته مؤخرًا حول أصعب مشهد في فيلم السرب مؤكدًا أنه كاد يموت فيه لولا العناية الإلهية، وذلك أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى بقوله: "أثناء تنفيذ مشهد أكشن بفيلم السرب كان أمامي دبابة وكادت تدوس عليا حينما سحبت رباط الحذاء، ولكن خلعتها فورًا".

وأضاف أحمد السقا: "إلى الآن أسعي لتنفيذ مشاهد الأكشن بنفسى، والموضوع أخذ مني دراسة ومجهود كبير حتى أنفذها بصورة دقيقة".

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.