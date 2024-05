شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة برنارد هيل بطل فيلمى Lord Of The Rings و Titanic عن عمر 79 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل العالمى برنارد هيل، بطل سلسلة أفلام Lord Of The Rings و Titanic، عن عمر يناهز 79 عاماً، حسبما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

لعب هيل دور ثيودن، ملك روهان، في الأفلام الخيالية الحائزة على جائزة الأوسكار والمبنية على روايات جيه آر آر تولكين، ودور الكابتن إدوارد سميث في فيلم الكوارث الناجح لجيمس كاميرون، واكتسب هيل الشهرة في وطنه من خلال بطولة فيلم "Boys from the Blackstuff" عام 1982.

وفي عام 1997، لعب هيل دور الكابتن سميث في فيلم "تيتانيك" للمخرج جيمس كاميرون، والذي فاز بـ11 جائزة أوسكار. ثم انضم إلى سلسلة أفلام "Lord of the Rings" للمخرج بيتر جاكسون بدور الملك ثيودن، حيث ظهر في فيلم "The Two Towers" عام 2002 و"The Return of the King" عام 2003، والذي حصل أيضًا على 11 جائزة أوسكار.

وظهر هيل لاحقاً في سلسلة "سيد الخواتم" للمخرج بيتر جاكسون بدور ثيودن، ملك روهان، وغيرها من الأعمال منها، "جريمة حقيقية" لكلينت إيستوود، و"ويمبلدون"، و"بارانورمان"، و"حلم ليلة في منتصف الصيف"، و"غير منسي"، و"وولف هول"، و"ملك العقرب"، و"فين"، و"جاكانوري،" ""The Bounty" و"Runners" وغيره.