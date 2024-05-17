نبيل الحلفاوي يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن مباراة الأهلي والترجي التونسي المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "توقعي مجموع المباراتين لصالح دستة البطولات إن شاء الله.. الأهلي هيلعب في القاهرة بناء على نتيجة رادس".

وأضاف الحلفاوي: "فياريت في رادس يسهلوا مهمتهم في القاهرة".

يلتقي الأهلي والترجي التونسي على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعبا هم: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي وأنتوني موديست".