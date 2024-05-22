جوني ديب ينتقد صناعة السينما في هوليوود.. ألقتني فى سلة المهملات

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد النجم العالمى جوني ديب صناعة السينما في هوليوود قائلا: "ألقتني في سلة المهملات".

وفاز جوني ديب فى عام 2022 بقضية تشهير ضد زوجته السابقة الممثلة العالمية أمبر هيرد بسبب مقال افتتاحي عام 2018 كتبته في صحيفة The Washington Post.

ولكنه خسر قبل عامين قضية تشهير ضد صحيفة The Sun بعد أن نشرت مقالاً أشار إليه على أنه "ضرب زوجته" وهي ادعاءات نفاها ديب تماما.

وبسبب هذا الأمر تم استبعاده من سلسلة fantastic beasts ولم يحصل على أي دور فى هولييود بالفترة الأخيرة.

وكانت طالبت آمبر هيرد وسائل الاعلام بعدم إلقاء "الحجارة" عليها أثناء الترويج لفيلمها الجديد In The Fire، وذلك بعد قضيتها الشهيرة ضد زوجها السابق النجم العالمى جوني ديب التي لا تزال تؤثر على حياتها المهنية.

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وأكدت آمبر هيرد قائلة: "أنا أتحكم في معظم ما يخرج من فمي، وما لست مسيطرة عليه هو كيف أن فخري بهذا الفيلم وكل ما نضعه في هذا العمل، لأنه يمكن أن يتم محاسبته بسبب أشياء أخرى، وهذا شيء كبير تعلمته، أنني لست مسيطرًا على القصص التي ينشئها الآخرون من حولي، هذا شيء ربما سأقدره على أنه نعمة أخرى".

آمبر هيرد

وأضافت آمبر هيرد قائلة: "في الوقت الحالي، أرغب في عدم إلقاء الحجارة عليَ كثيرًا، أنا ممثلة، أنا هنا لدعم فيلمى، وهذا ليس شيئًا يمكن مقاضاتي بسببه".

وظهرت النجمة العالمية آمبر هيرد فى العرض الخاص لفيلمها "In the Fire" الذي تم عرضه للمرة الأولى في مهرجان السينما الإيطالي الذي انطلق يوم 23 يونيو، وذلك فى أول ظهور رسمي بعد خسارة قضيتها جوني ديب.

ويعد هذا الظهور الأول لآمبير هيرد والتواجد لها على السجادة الحمراء منذ مشكلتها وقضايا التشهير بينها وبين زوجها السابق النجم الهوليودي چوني ديب لتعود "أمبر" للساحة الفنية مجددًا بعد مقاطعة صناع السينما بأمريكا لها جراء مشكلتها.

جوني ديب وآمبر هيرد

آمبر هيرد عن فيلمها " In the Fire ": يتحدث عن الحب

قالت آمبر هيرد: "إنه فيلم جميل عن التأثير الخارق للطبيعة وقوة الحب، إنه يتعلق بالحدود التي يمكن أن يتخطاها الحب وخلقه، وهو يتعلق حقًا بالقوة الخارقة التي يتمتع بها الحب، إنه فيلم عن الحب".

وتألقت آمبر هيرد على السجادة الحمراء وهى ترتدى فستان أسود طويل كان يتميز بحزام على خصرها، كان شعرها مصففًا في تجاعيد ضيقة ساقطًا حول كتفيها.

وحضر العرض الأول للفيلم المخرج كونور ألين والممثل المشارك إدواردو نورييغا في مهرجان تاورمينا السينمائي يوم السبت، إلى جانب هيرد.

وشهد العالم بأكمله "قضية القرن" الشهيرة للفنانة العالمية نجمة هوليوود آمبر هيرد وزوجها السابق الفنان العالمي جوني ديب، وقضت المحكمة ببراءة الفنان جوني ديب من كل التهم التي وجهتها إليه آمبرهيرد، وحكمت له بتعويض مالي قدر بعشرة ملايين دولار، بعد أن كسب القضية اللاحقة التي قدمها بحق هيرد، واتهمها بالتشهير به، ما تسبب بإعلان الفنانة الشهيرة إفلاسها.

محاولات آمبر هيرد للاختفاء من وسائل الإعلام ومغادرة الولايات المتحدة الامريكية

وكان الحكم دفاع قوي لمحاولة آمبر هيرد الاختباء عن وسائل الإعلام، فقررت مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية، والعيش مع ابنتها في إسبانيا.

آمبر هيرد

آمبر هيرد مرحلة الانتقال من أمريكا إلى اسبانيا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية “أن الفنانة العالمية آمبرد هيرد لم تعد تتحدث اللغة الإنجليزية، واختارت اللغة الإسبانية بديلاً عنها. لكن الأمر الذي يثير الدهشة والغرابةً هو أن اسم آمبر هيرد لم يعد كما هو، فقد قررت النجمة تغييره للابتعاد بشكل تام عن حياتها الماضية، و محاولة إيقاف ملاحقة وسائل الإعلام لها”.

آمبر هيرد مع ابنتها

حيث تم رصدها أكثر من مرة في العاصمة الإسبانية مدريد، وفي مدينة مايوركا كذلك، وشوهدت دائماً برفقة ابنتها التي لم تتجاوز العامين من عمرها، وكانت ترافقها في الحدائق باستمرار.

يذكر أن الدعوى القضائية بين ديب وآمبر انتهت بشكل كامل في شهر يونيو من العام 2022، ونتج عنها تغريمها 10 ملايين دولار، ما دفعها للتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، ولا تزال حتى اليوم تنتظر صدور القرار الخاص بهذا الطلب.

نبذة عن آمبرهيرد

اّمبر لورا هيرد ولدت ونشأت في أوستن بولاية تكساس وهي ممثلة أمريكية التحقت بأكاديمية سانت مايكل الكاثوليكية في أوستن بتكساس حتى المرحلة الإعدادية، ثم تركتها للعمل في هوليوود، و لعبت أدوارًا ثانوية في كثير من البرامج التلفزيونية والأفلام.

ربما كان أشهر أدوارها دور غريتا ماثيوز في برنامج تلفزيون ذا سي دبليو بعنوان "Hidden Palms"، كما لعبت الدور الرئيسى (وشخصية العنوان) في جميع الأولاد يحبون ماندي لين، الذي عرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في عام 2006 ثم عرض مسرحيا عام 2008، ظهرت أيضًا على غلاف مجلة Maxim، ولعبت دور صديقة سيث روجن في “Pineapple Express”، شاركت في العرض السينمائي لرواية The Informers لبريت ايستون اليس.