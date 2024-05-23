بعد تعادل رادس.. ماذا قال الحلفاوي عن مباراة الأهلي والترجي المرتقبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مباراة الأهلي والترجي التونسي المرتقبة بين الفريقين يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "نتيجة صفر صفر هناك يترتب عليها الآتي، أولا: بمجرد تسجيل أي طرف لهدف نكون قد تخلصنا من احتمال شدة أعصاب ركلات الحظ ".

وتابع الحلفاوي: "ثانيا: لو الهدف أهلاوي لن يؤثر هذا على وضع الترجي.. سيبقى في حاجة إلى هدف للتتويج كما كان الحال قبل تسجيل الأهلي لهدفه".

وأضاف: "الخلاصة: الأهلي بحاجة إلى تسجيل هدفين في أقرب وقت ممكن بمعني أنه لا رفاهية تسمح برعونة أو إضاعة فرصة أو غرف الكرة عند التسديد أو إجهاض هجمة بفاول ساذج أو تسلل بالسرحان وراء الدفاع".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في "رادس" بتونس انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.