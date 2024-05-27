الشيخ محمد بن راشد يحيى مصر على مشاركتها في "تحدي القراءة العربي"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التحية إلى مصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب، وذلك بمناسبة مشاركتها في أكبر مشروع للقراءة في العالم "تحدي القراءة العربي"، الذي شهد مشاركة أكثر من 18 مليون طالب من أكثر من 31 ألف مدرسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مشروع للقراءة في العالمة، شارك أكثر من 18 مليون طالب في تحدي القراءة العربي من أكثر من 31 ألف مدرسة، تحياتنا لطلاب مصرة، وتحياتنا لمصر الثقافة والعروبة والعلم والأدبة، وتقديرنا لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في مصر لدورهم الكبير في إنجاح وإنجاز هذا الحراك القرائي العربي الضخمة، وننتظر الأوائل من جمهورية مصر لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي في دبي بإذن الله، حفظ الله مصر، وحفظ قيادتها وشعبها".