شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من برغم القانون.. القبض على إيمان العاصى فى منزل رحاب الجمل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل برغم القانون اختباء ليلى (ايمان العاصي) في منزل شقيقتها فاتن (رحاب الجمل) حتى لا يتم القبض عليها في تهم التزوير الموجهة لها.

يذهب والد صلاح (نبيل على ماهر) بصحبة ياسر (وليد فواز) إلى منزل خالد (شادي مقار) محاولة منهما لإقناعه بالتنازل عن القضايا التي رفعها ضد ليلى، خاصة أن زوجها هو الذى زوّر كل الأوراق إلا أنه يرفض ويدخل في مشادة مع ياسر.

وترسل النيابة إنذارا إلى منزل ليلى بالذهاب وتسليم نفسها، ولكنها لا تتواجد في المنزل، وتستدل الشرطة على مكان ليلى ونذهب لها في منزل أختها فاتن، وفور وصول قوات الشرطة يطرقون على الباب يخرج لهم ياسر وتسرع فاتن هى الأخرى لتخبرهم بأن ليلى غير موجودة، ولكنها تُفاجأ بياسر يدلهم على مكان ليلى داخل الشقة ويتم القبض عليها ويسقط والدها مصابا بجلطة.

وفي سياق متصل استعان صناع مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذى يتواصل تصويره بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it بوحدة تصوير إضافية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية التي يقودها المخرج شادى عبد السلام، وذلك لسرعة الانتهاء من المشاهد المتبقية في أحداث العمل.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من: هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.