شكرا لقرائتكم خبر عن "تعويذة الخروج" عرض مسرحى لفرقة فرنسية ناطق باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل خشبة مسرح المعهد الفرنسي بالقاهرة، غدًا الخميس، العرض المسرحي "تعويذة الخروج"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، من تأليف وإخراج كريم عرفة، وبطولة عدد من الفنانين الفرنسيين الذين يقدمون عملًا مسرحيًا ناطقًا باللغة العربية لأول مرة.

تدور أحداث المسرحية حول صدفة أو موعد ميتافزيقي يحجز عددا من الأشخاص داخل شقة بمدينة الإسكندرية. وعندما يحاولون الخروج يكتشفون استحالة ذلك. ويستمر وجودهم في المكان حتى يعثروا على "تعويذة الخروج". لكن تتغير نظرتهم للأمور ويرفضون الخروج ويكتشفون أن كل ما يبحثون عنه موجود حولهم، وأنه لا حاجة لهم بالخروج إلا إلى أنفسهم.

"تعويذة الخروج" نتاج ورشة مسرح قسم اللغة العربية بالمعهد الفرنسي، بطولة ألما ، إيمان ، لودفين ، ناتان ، إيناس ، جريجوري ، كامي ، تيموتيه ، شارلوت ، لوسي ، أنّا ، كليمون ، أرميل. تنفيذ الصوت والموسيقى أحمد مجدي ، إضاءة شريف البرعي ، إشراف عام محمد عبد المغيث ، وتحت إشراف علي موهوب رئيس قسم اللغة العربية .

كريم عرفة مخرج ومؤلف وروائي، كتب العديد من المسرحيات منها أنا هاملت، عن العشاق، وبيقولوا الحب، حدوتة حتتنا، قهوة وسط البلد، وصدرت له حديثا رواية بعنوان "نهايات متقاطعة"، وكانت آخر أعماله المسرحية "ممنوع الانتظار قطعيًا.. عن السعادة الحاضرة والسعادة المنتظرة".