يوسف الشريف يواجه أزمة تُهدّد ظهوره في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه الفنان المصري يوسف الشريف أزمة حادة قد تهدد ظهوره في دراما رمضان المقبل ليكون الموسم الخامس على التوالي الذي يغيب فيه عن الدراما بعد أن كان عنصراً أساسياً كل عام في الدراما الرمضانية.

وتتمثل ازمة يوسف الشريف في البحث عن شركة إنتاج تتولى تقديم مسلسله المؤجل منذ عامين ويحمل عنوان “الراكون”، الذي كتبته زوجته السابقة إنجي علاء ومن المقرر أن يخرجه ماندو العدل بعد أن تم تأجيله من دون أسباب واضحة.

وكان آخر أعمال الشريف مسلسل “النهاية”، الذي قدمه في عام 2020، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، وشارك في العمل كل من عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، محمد العمروسي وآخرين.

بينما كان آخر أعماله في السينما فيلم “بني آدم”، الذي عرض عام 2018 وكان من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، دينا الشربيني، هنا الزاهد، الراحل محمود الجندي، بيومي فؤاد، خالد كمال، أحمد صيام، صفاء الطوخي، عبدالرحمن محمد وآخرين.