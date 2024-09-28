الخليج اليوم .. دولة عربية تتصدر القائمة.. تصنيف دول العالم حسب القدرة على شراء البيض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تصدرت قطر دول العالم من حيث قدرة سكانها على شراء البيض، حيث يمكن فيها شراء 1520 علبة بيض شهريا بقيمة متوسط الأجور الشهري.

وبحسب تصنيف أعدته وكالة "نوفوستي" استند لبيانات إحصائية فإن القدرة على شراء مادة البيض في قطر أعلى من المتوسط العالمي بنحو 3 أضعاف (الشخص العادي في العالم يمكنه شراء 487 علبة في الشهر).

وبالنسبة لروسيا فقد جاءت ضمن قائمة أفضل 25 دولة من حيث القدرة على شراء مادة البيض، إذ يمكن شراء 747 علبة (العلبة تحتوي على 12 بيضة) في الشهر، وهذا يزيد بمقدار 1.5 مرة عن المتوسط ​​العالمي.

وفي ما يلي أول 5 دول في التصنيف:

قطر: 1520 علبة لحفظ البيض تحتوي الواحدة على 12 بيضة.

لوكسمبورغ: 1387 علبة بيض.

الإمارات: 1354 علبة بيض.

سنغافورة: 1313 علبة بيض.

الكويت: 1309 علبة بيض.