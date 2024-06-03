شكرا لقرائتكم خبر عن "من عبدول إلى ليلى" أفضل وثائقي و"الترويضة" أفضل فيلم قصير بمهرجان روتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "ترويضة" الأردنى على جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان روتردام للفيلم العربي فى هولندا بدورته الـ 24، فيما نال الفيلم المصرى "عيسى أعدك الجنة" بتنويه من لجنة التحكيم، بينما حصد فيلم من عبدول إلى ليلى جائزة أفضل فيلم وثائقي، كما حصل فيلم الرقص على حافة البركان على جائزة أفضل مخرج من إخراج سيريل عريس.

ويشهد المهرجان عرض الفيلم المصرى "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتى لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما فى أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير فى علاقتهما التى تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندى المغربى المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصرى معتز عبدالوهاب والإعلامى العراقى د. ضياء صبحى والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.