شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يهدي تكريم مهرجان روتردام للفيلم الفلسطيني "اللد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم أحمد حلمي تكريمه من مهرجان روتردام للفيلم العربي فعاليات دورته الـ 24، إلى فيلم اللد الفلسطينى وذلك دعماً لأهل فلسطين بينما قام جمهور أحمد حلمى بإهدائه لوحة مرسوم عليها صورته.



ويشهد المهرجان عرض الفيلم المصرى "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتى لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما فى أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير فى علاقتهما التى تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندى المغربى المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصرى معتز عبدالوهاب والإعلامى العراقى د. ضياء صبحى والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.



احمد-حلمي-على-مسرح-مهرجان-روتردام



النجم-احمد-حلمي



تكريم-احمد-حلمي



تكريم-الفنان-احمد-حلمي



مهرجان-روتردام-يكرم-احمد-حلمي