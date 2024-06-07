شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج المسرحى ومدير دار عرض مسرح الطليعة محمد لبيب، الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس.

وقال المخرج خالد جلال، إن الراحل ترك أثرا طيبا مع كل زملائه فى العمل، وكان مثالا رائعا للإخلاص والتفانى فى العمل، رحم الله الفقيد وتغمده بمغفرته، ورزقه الفردوس الأعلى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.