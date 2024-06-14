خالد سرحان يعلن دعمه لعمرو دياب في أزمته بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم الفنان خالد سرحان، النجم عمرو دياب في أزمة الصفع الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

ونشر خالد منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" دعم خلاله عمرو دياب قائلا: "في حب عمرو دياب".

وسبق أن أثار عمرو دياب الجدل بعدد من المناسبات حيث قام من قبل عقب انتهاء أحد حفلاته الغنائية بالبحث عن السائق خاصته وعلق: "الحيوان السواق فين" ولاقى تصرفه استهجان معجبيه مطالبينه بالاعتذار، إلى جانب اثارته الجدل بحفل زفاف الفنانة ريم سامي عندما تصرف بشكل غير لائق مع أحد مهندسي الصوت المتواجدين بالحفل وذلك خلال محاولته ضبط السماعات، وبينما كان مهندس الصوت يحاول ضبط السماعات قام "عمرو دياب" بضربه على كتفه، وطلب منه أن ينصرف من المكان.

وكشف خالد سرحان عن وفاة المنتج الكبير فاروق صبري ونعاه عبر حسابه على نفس التطبيق وقال: "بمزيد من الحزن والأسى أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في والده الكاتب الكبير ورئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان خالد سرحان بمسلسل "المداح 4: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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