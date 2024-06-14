شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار امتحن فراستك.. حكاية مسابقة أطلقتها مجلة الكواكب لمعرفة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما كانت مجلة الكواكب صرح كبير من أهم صروح الصحافة الفنية في مصر والشرق الأوسط لما تمتاز به من قدرة على الغوص فى تفاصيل الحياة الفنية لنجوم مثلوا القوة الناعمة المصرية، الأمر الذى يظهر مع كل رحلة لاسترجاع تلك الذكريات فى عدد من أعدادها القديمة لمعرفة حكايات حول تلك الفترة.

وهو ما لم يقتصر على الحوارات الفنية أو الأخبار فحسب وإنما مع شكل الصحافة الفنية وقتها مثلما يظهر فى عدد من الأعداد التي تفاعلت فيها المجلة مع قرائها من خلال صور لأبرز النجوم وقتها، عبر مسابقة لم تظهر بها وجوههم بشكل واضح وتحت كل منها تعليق على الصورة ليسهل معرفتهم.



ومن بين هؤلاء النجوم الفنان محمود المليجي، على الكسار، عبد الفتاح القصرى، تحت شعار امتحن فراستك، في إشارة إلى قدرة الجمهور على معرفة نجومهم خلال تلك الصور.

وذلك عبر تعليق يحاولون من خلاله تسهيل المسابقة على القراء، مثلما حصل مع صورة المليجي الذى تم كتابة تحت صورته "ممثل مكروه فى أغلب أعماله"، فى حين تم كتابة تحت صورة عبد الفتاح القصرى "ممثل فكاهى اشتهر بأدوار أبناء البلد".