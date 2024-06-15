شكرا لقرائتكم خبر عن سمر علام بطلة العرض المسرحي "عامل قلق" أمام سامح حسين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة سمر علام فى البطولة أمام النجم سامح حسين بمسرحية "عامل قلق"، والتي تقرر عرضها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة في الثامنة والنصف مساءً، فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية "الفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

مسرحية "عامل قلق" من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر ومكياج وكوافير رحاب طايع ، وجرافيك ضياء داوود ، موسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي والمخرج المنفذ كريم محروس، ومدير عام الفرقة الفنانة لبني الشيخ.



الفنانة سمر علام بطلة العرض المسرحي عامل قلق

جدير بالذكر أن الفنانة سمر علام شاركت من قبل في الكثير من الأعمال المسرحية منها مسرحية "اللي بنى مصر" بطولة النجم الراحل محمود الجندي، كما أنها كانت أحد أبطال العرض المسرحي " أفراح القبة " إخراج يوسف المنصور، ولها مشاركات في أعمال تليفزيونية منها مسلسل " باب الخلق" ، مسلسل (موجة حارة)، مسلسل (الرجل العناب)، مسلسل " ورق التوت "، وشاركت في مؤخرا في مسلسل " كامل العدد+1 " إخراج خالد الحلفاوي .