شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأحمد فهمي وفيدرا ورزان مغربى أبرز ضيوف شرف ولاد رزق 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ولاد رزق 3 نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، كما تخطت إيراداته حتى الآن 20.5 مليون جنيه، وإلى جانب الأدوار الرئيسية في العمل، شهد الفيلم أيضًا ظهور عدد من ضيوف الشرف الذين تألقوا بشكل كبير خلال أحداث العمل.

وكان من بين ضيوف الشرف الذين ظهروا خلال أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق النجم كريم عبد العزيز، الذي على الرغم من خروجه في مشهد واحد إلا أنه تألق بشكل كبير، وسبب حيرة كبيرة لأبطال الفيلم خلال الأحداث، فضلا عن ظهور الفنانة فيدرا في بداية الفيلم وهي تساعد أبطاله في الدخول إلى مكان محمد لطفي.

كما شهدت أحداث الفيلم ظهورا خاصا للفنانة رزان مغربي، الذي جمعها أحد المشاهد مع الأخ الأصغر الذي يجسد دوره كريم قاسم، فضلا عن تألق الفنان أحمد فهمي بشكل كبير خلال أحداث العمل من خلال ظهوره بشخصية "النونة"، الذي يلجأ له رضا (أحمد عز)، وأخواته من أجل استلاف أموال، رغم خطورة شخصيته.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.



كريم عبد العزيز



رزان معربي