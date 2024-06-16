شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أبطال جدد ينضمون للموسم الثانى لـ House of the Dragon.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض حلقات الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon بداية من اليوم 16 يونيو الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفى تمام الساعة السابعة صباحًا بـ توقيت القاهرة.

وانضم مجموعة من الشخصيات للموسم الجديد من سلسلة House of the Dragon، وهؤلاء الممثلين الجدد وأدوارهم:

كلينتون ليبرتي في دور آدم هال جيمي كينا بدور السير ألفريد بروم كيران بيو في دور هيو توم بينيت في دور أولف توم تايلور في دور اللورد كريجان ستارك فنسنت ريجان في دور السير ريكارد ثورن أبو بكر سالم في دور ألين هال جايل رانكين في دور أليس ريفرز فريدي فوكس في دور السير جوين هايتاور سيمون راسل بيل في دور السير سيمون سترونج

كما تدعو شبكة HBO المعجبين إلى التعهد بالولاء إما لفصيل Black أو Green من خلال ملصق رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذى يساعدهم في وضع أنفسهم كشخصية Westeros ، وذلك قبل طرح الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon في 16 يونيو الجارى، الذى سيشهد الحرب الأهلية في بيت تارجيريان، والتي يطلق عليها اسم رقصة التنانين.

ويمكن لمتابعى المسلسل القيام بعمل الصور من خلال موقع riseyouurbanners.com" في جميع أنحاء العالم بدءًا من 10 يونيو الجارى حتى نهاية الموسم الثاني في 4 أغسطس المقبل.

على الموقع، يمكن للمستخدمين التقاط صورة شخصية واختيار جانبهم، الأخضر أو الأسود.

ومن ثم يقوم النظام بعد ذلك بإنشاء صورة لهم كشخصية Westeros ، ويمكن للمستخدمين إضافة تنين أو اثنين، أو الضغط على زر "تغيير نفسك" لإنشاء المزيد من صور الشخصيات، ويمكنهم بعد ذلك حفظ صورتهم المفضلة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين الجانبين مع عرض حلقات الموسم الثاني من House of the Dragon ، حيث سيحتوي الموقع على لوحة صدارة أسبوعية توضح المجالس الخضراء أو السوداء السائدة في وقتها.