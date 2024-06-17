شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يحصد 47 مليون جنيه في 5 أيام محققًا أعلى إيراد يومي بتاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ولاد رزق 3، رقمًا قياسيًا فى إيرادات أول أيام عيد الأضحي، حيث حقق 18 مليونًا و163 ألفًا و554 جنيهًا، ليصبح أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، ويصل إجمالي ما حققه خلال 5 أيام عرض إلى 47 مليونًا و 217 ألفًا و633 جنيهًا، وذلك على حسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.