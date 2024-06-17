شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم ولاد رزق 3 يتجهون إلى الرياض للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أبطال فيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، فى مطار القاهرة متجهين إلى الرياض للاحتفال بالعرض الخاص هناك، المقرر إقامته الليلة، وسط حضور كبير من الفنانين المدعوين، ومنهم ليلى علوى، إلهام شاهين، أحمد بدوى، نيللى كريم، المخرج أحمد مدحت، هالة صدقى، أحمد فهمى، نيكول سعفان، أكرم حسنى، إياد نصار، الناقد طارق الشناوى، المخرجة كاملة أبو ذكرى، سيد رجب، هشام نزيه، أحمد الرافعى، مصطفى سعفان، رزان مغربى، أيتن عامر وماجد المصرى، أسماء جلال، الموزع أحمد ابراهيم، وعدد كبير من الفنانين.

تصدر فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الأحد إيرادات بلغت 18 مليون و163 الف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بالسينمات المختلفة 48 مليون جنيه فى 5 أيام عرض، ليصبح أول فيلم يحقق رقك قياسى فى تاريخ السينما المصرية.

بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان .



صناع فيلم ولاد رزق 3

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

واحتفل صناع فيلم ولاد رزق بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضي وسط حضور أبطاله، وخلال المؤتمر الصحفي للأبطال، كشف النجم أحمد عز عن كواليس قبوله العمل في الجزء الثالث، خاصة بعد عدة سنوات من تقديم الجزأين الماضيين، مشيرا أنه يشعر بقلق طبيعي في أي عمل يدخله حتى إذا كان إعلانا لمدة يوم، أو مسلسلا إذاعيا، وتابع: أنا عندي طمع في النجاح دايما، والقلق دا بيفضل موجود، ولكن اللي طمني في ولاد رزق ان الكتابة والشخصيات واضحة ومكتوبة كويس".