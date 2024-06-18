شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Inside Out 2 يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 أعلى ايردات في شباك التذاكر لهذا العام، وهو من انتاج شركة ديزني بيسكار، حيث وصلت ايراداته 155 مليون دولار محلياً و295 مليون دولار عالمياً في الأفتتاحية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Inside Out 2 خالف التوقعات وتخطي الأرقام المبدأية التي أعدتها ديزني مسبقاً وتجاوز الأرقام القياسية الافتتاحية في عطلة الأسبوع، ليحقق اكبر افتتاحية خارج أمريكا بداية من المكسيك بـ 30.2 مليون دولار، وتليها كوريا بـ 14.9 مليون دولار، والمملكة المتحدة لـ 13.9 مليون دولار، وألمانيا بـ 8.1 مليون دولار، والفلبين بـ 6.7 مليون دولار، ليحقق عالمياً 140 مليون دولار في الخارج ولم يتم افتتاحه بعد في الأسواق الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان.

وعلى سياق آخر، طرحت شركة ديزنى أول بوستر ترويجى لفيلمها الجديد Mufasa: The Lion King، العمل الذى سيطرح يوم 20 ديسمير المقبل في دور العرض حول العالم، وستصل مدته إلى أكثر من ساعتين.

وكتبت جملة Orphan, Outsider King على البوستر التشويقى لفيلم Mufasa: The Lion King.