خاص بالفيديو- هادي فخر الدين يتحدث عن دوره في "فيلم تجاري"

ميرنا وليد - بيروت - عرف هادي فخر الدين كملك جمال لبنان في حفل نظمه السيد نضال بشراوي، وتميز هادي بأجوبته الذكية والثقافة التي يمتلكها، لكن لم يوقف مسيرته هنا فقط، بل طموحه جعله بأن يدخل عالم التمثيل.



هادي فخر الدين شارك مؤخرا في فيلم تجاري وهو من بطولة العديد من الممثلين نذكر كارول عبود، برناديت حديب، مجدي مشموشي، كما ضم العمل ايضا كل من ديان أبي علام، إياد وأبو إياد، علي إتحاد، وهو من كتابة أحمد خطاب، اخراج وانتاج مهدي قنديل، ومدير ادارة الإنتاج اسماعيل نصوح.

موقع الخليج 365 التقى بهادي فخر الدين وتحدثنا معه عن العديد من المواضيع ومنها دوره في فيلم تجاري.

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