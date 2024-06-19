شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة أنجلينا جولي تصيب براد بيت.. خفوت نجومية وتوقف The Movie Critic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي براد بيت، يعاني الكثير من الأزمات واحدة تلو الأخرى، فبعد أزمته الشهيرة بالانفصال عن النجمة العالمية انجلينا جولي، وتحول علاقتهم العاطفية الشهيرة الى المحاكم والقضايا، تحولت حياة النجم الشهير الى سلسلة من الأزمات وانهيار في النجومية وهو ما فسره الكثيرون بانها لعنة "جولي" التي أصابته.

توقف فيلم The Movie Critic

وتعرض النجم العالمي براد بيت لضربة قوية بعد أن قرر المخرج الشهير كوينتن تارانتينو عدم استكمال مشروعه السينمائي القادم، The Movie Critic، وفقًا لما نشر موقع . geo.tv

والفيلم الذي قيل إنه الفيلم العاشر والأخير لتارانتينو، كان من المقرر أن يقوم ببطولة بيت وكان في المراحل المتقدمة من مرحلة ما قبل الإنتاج، ومع ذلك، قال أحد المصادر لموقع In Touch Weekly إن مخرج الفيلم فقد الثقة في السيناريو والفكرة، مما أدى إلى زوال المشروع.

وأضاف المصدر: "براد بيت والجميع على استعداد لإنتاج فيلم تارانتينو التالي The Movie Critic، وكان يجري إعداد الصفقات"، وتابع المصدر : "كان يجري إعداد الميزانيات وكانت ولاية كاليفورنيا مستعدة لتقديم إعفاء ضريبي ضخم للتأكد من أن تحفة تارانتينو النهائية سيتم تصويرها بالكامل في الولاية".

وكشفوا عن سبب تأجيل المخرج للمشروع، قائلين: "فقد كوينتن في النهاية الثقة في السيناريو والفرضية مع اقتراب موعد التصوير"، وأضافوا أيضًا أن تارانتينو، يأخذ وقتًا للتركيز على حياته الشخصية وقد يعيد النظر في المشروع في المستقبل، "إنه أب الآن، وهذا يغير كل شيء. وخلص المصدر إلى أنه سيأخذ وقته ويخرج بشيء آخر أثناء رعاية أسرته".

ازمة براد بيت مع ابنته

وقدمت شيلوه، وهي ثالث أكبر طفل للزوجين السابقين في هوليوود، الالتماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس عندما بلغت 18 عامًا، وبحسب الالتماس (عبر صحيفة Los Angeles Times)، فهي تريد أن تُعرف باسم شيلوه نوفيل جولي.

ويأتي ذلك بعد قام اثنان من أطفال بيت وجولي الآخرين باستبعاد اسم بيت، حيث قدمت الابنة الكبرى زهراء نفسها على أنها "زهرة مارلي جولي" في فيديو نادي ألفا كابا ألفا.

كما أسقطت الابنة فيفيان مؤخرًا اسم بيت في خلال مشاركتها لمسرحية The Outsiders في برودواي، وفقًا لمجلة People، ويأتي ذلك وسط إجراءات الطلاق المستمرة بين بيت وجولي، حيث تقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016 بعد مشاجرة جسدية مزعومة على متن طائرة خاصة، مع تورط أحد أطفالهما، ماديكس، في الحادث.

براد بيت وإساءة معاملة اطفاله

وخضع بيت لتحقيق في إساءة معاملة الأطفال، وقامت إدارة خدمات الطفل والأسرة في لوس أنجلوس في وقت لاحق بتبرئة الممثل من ارتكاب أي مخالفات.

ومن ثم ظهرت تفاصيل المشاجرة المزعومة بشكل أكبر في عام 2022 بعد أن تم الكشف عن أن جولي هي المدعية في شكوى مجهولة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أغلق التحقيق في الاعتداء المنزلي المزعوم على بيت، ونفى الأخير جميع الاتهامات بارتكاب مخالفات.

