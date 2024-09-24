شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم الأندية بتوفير سيارة إسعاف بدورى المحترفين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وضع اتحاد الكرة وإدارة المسابقات بند بشأن إلزام الأندية المستضيفة لمباريات القسم الثاني "دورى المحترفين"، بتواجد سيارات الإسعاف في نطاق ملعب المباراة تحسبا لأي ظروف طبية.

ونص البند على ضرورة توفير الفريق المضيف سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة بـ20 دقيقة، أو إحضار إيصال حجز السيارة في حال عدم تواجدها، وهما شرطان لبدء اي مباراة.

وفي حال لم تتواجد سيارات الاسعاف أو إيصال حجزها، يحق لحكم اللقاء أن ينهى المباراة باعتبار الفريق المضيف مهزوما حسب بنود لائحة وشروط المسابقة التي تم اخطار الأندية بها.

ويشارك في دوري المحترفين موسم 2024- 2025، أندية «لافيينا، وادي دجلة، السكة الحديد، طنطا، القناة، راية، بروكسي، بترول أسيوط، أبوقير للأسمدة، المصرية للاتصالات، أسوان، الترسانة، ديروط، كهرباء الإسماعيلية، منتخب السويس، سبورتنج، المنصورة، الداخلية، المقاولون العرب، بلدية المحلة».

يقام دوري المحترفين بنظام دوري من دورين، يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني «ب».



لائحة اتحاد الكرة