شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار الملك خالد الدولى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين ونصف تقريباً، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.



وكان في استقبال البعثة كل من السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض، وضياء الدين حماد نائب السفير، وأحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وسعد العيسى مدير المشاريع بهيئة الترفيه، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.