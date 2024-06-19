سعر خيالي لحقيبة يد نسرين طافش.. إليكم كم بلغ

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالتها على الجمهور، بلوك كاجوال مميز للغاية، من أحد الأماكن الطبيعية في مدينة أمستردام.



وقد إرتدت نسرين سروالاً واسعاً من الجينز الأزرق، وقميصاً ضيقاً باللون الأزرق، وإنتعلت حذاءً رياضياً باللون الأبيض، وقد نسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الزهري، مع Bandana للشعر باللون الأبيض.

وحملت نسرسن طافش حقيبة بيدها، من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 19,430 دولار.

وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بالمناسبة.

وكانت شاركت نسرين طافش الجمهور مجموعة صور لها، وثقت من خلالها إستمتاعها يوقتها في جزر المالديف، واثارت الجدل بين الجمهور بإطلالتها.

وقد ظهرت نسرين بمايوه باللون الأصفر مؤلف من قطعة واحدة وظهرت من داخل حوض السباحة، وهي تتناول فطورهامعلقتاً: "صباح جميل"!