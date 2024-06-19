فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق فى حفل ضخم بدبى ضمن حفلات عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلا ضخماً بين حفلات العيد بدبى، وذلك وسط حضور جماهيرى غفير، حيث احتشد فيه الجمهور من مختلف الجنسيات قبل الحفل منتظرا الهضبة الذى تحقق حفلاته فى دبى أعلى حضور جماهيرى.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور، وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغانيه وهي بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك ، انا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة .

كما قدم ميدلي من أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، كما استعاد الذكريات مع حمهوره عندما قدم أغنيات كان طيب، وهي عامله ايه، أيام وبنعيشها وتنسي واحدة.

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية يا قمر التي قدمها من ألحانه في ألبومه الأخير "مكانك"، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع .

عمرو دياب فى حفل دبي
عمرو دياب فى حفل دبي

 

حفل الهضبة عمرو دياب
حفل الهضبة عمرو دياب

 

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

 

الهضبة عمرو دياب فى حفل
الهضبة عمرو دياب فى حفل

 

1عمرو دياب
عمرو دياب

 

الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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