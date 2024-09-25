الجيش الإسرائيلي: نجدد مطالبة سكان قرى جنوب لبنان بعدم العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر بسبب استمرار الغارات

جدد الجيش الإسرائيلي "مطالبة سكان قرى جنوب لبنان بعدم العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر بسبب استمرار الغارات". ويأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع، وبعد بدء عدوان جويّ إسرائيلي واسع النطاق أطلق عليه الجيش الإسرائيلي الاثنين اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط 558 شهيدا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.

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