الإيكونوميست: البنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رؤوس الأموال والسيناريو الكابوسي هو حرب شاملة مع حزب الله

أشارت مجلة "الإيكونوميست" الى ان "السيناريو الكابوسي بالنسبة لاقتصاد إسرائيل هو حرب شاملة مع حزب الله"، لافتة الى ان "النمو الاقتصادي سيتضرر بشدة وربما أكثر من ضربة 7 تشرين الاول وسترتفع نفقات الجيش بشكل لافت".

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ولفتت المجلة الى ان "البنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رؤوس الأموال"، مشيرة الى ان "البنوك الثلاثة الكبرى في إسرائيل أعلنت زيادة كبيرة في عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم لبلدان أخرى".