شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى عن اجتماعه مع المستشار تركى آل الشيخ: اجتماع مثمر وبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورتين من اجتماعه مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، علق عليهم بكتابة : " إجتماع مثمر و بناء مع المستشار تركي آل الشيخ والاتفاق على العديد من المشروعات المشتركة بين الشركه المتحدة وهيئة الترفيه".



عمرو الفقى مع تركى ال الشيخ

من ناحية أخرى سبق وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية فى وقت سابق تفاصيل اجتماعه بممثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل التعاون السينمائى خلال الفترة المقبلة من خلال سلسلة من الأفلام الكبيرة.

وكتب المستشار تركى آل الشيخ وقتها على صفحته على فيس بوك:"عقدنا اليوم الاجتماع الثاني، اجتماع مثمر ومهم لـ صندوق Big Time للأفلام في مدينة جِدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوي ممثلاً عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والشركاء والمستثمرين السعوديين".

وأضاف آل الشيخ:"نتائح الاجتماع ستظهر للنور قريباً إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا عن خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام والذي قد يرى النور في آخر هذه السنة، gea داعمة لكل مبدع عربي وللانتاج القيم الذي يستمتع به الجمهور.

من جانبه علق السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاون الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي مع المستثمرين السعوديين برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في إنتاج أفلام عربية جديدة تابعة لـ صندوق Big Time.. وكتب على صفحته ( تعاون مهم لدعم صناعة السينما).