الامارات | النيابة العامة بمصر تستدعي محمد رمضان للتحقيق معه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعت النيابة العامة المصرية الفنان محمد رمضان ونجله، للتحقيق معهما في واقعة اتهامهما بالتعدي والتهجم على طفل في أحد النوادي بمصر.

وذكرت مواقع مصرية أن جهة التحقيق استمعت لاقوال الفنان المصري ونجله وحققت معهما في واقعة التعدي على طفل داخل نادي "نيو جيزة" بأكتوبر، وتعرضه لإصابات طفيفة.

وكان الأمن الجنائي المصري بدأ بجمع المعلومات عن الحادثة، وقام فريق بحث بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها.

و تقدمت جارة، الفنان المصري محمد رمضان، في "نيو جيزة" ببلاغ إلى قسم الشرطة، تتهم فيه الفنان وابنه بالاعتداء على نجلها داخل نادي المنطقة.

وبحسب البلاغ، فإن نجل الجارة تعرض للضرب، خلال مشادة حدثت بينه وبين رمضان ونجله.

وأشار البلاغ إلى أن الضرب نتج عنه اصابة الابن بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وجاء ذلك بعد انتقادات واجهها رمضان بسبب اغنيته "مش فاضي"، حيث اعتبرت انها "تروج للتفكير البغيض"، و"تهدم القيم المجتمعية"، ما حدا بأحد المحامين لتوجيه إنذار رسمي لنقيب الممثلين المصريين، يطالب فيه بشطب محمد رمضان من جداول النقابة.