شكرا لقرائتكم خبر عن خوف ورعب فى الجزء الثانى من فيلم Smile 2.. اعرف موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الرعب Smile عن التريلر الرسمى للجزء الثانى من الفيلم المقرر عرضه 18 أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى فى جميع أنحاء العالم، حيث ظهرت الكثير من تفاصيل الرعب والغموض فى الملامح الأولى للعمل المنتظر، ليستكمل أحداث الجزء الأول الذي حقق إيرادات ضخمة وصلت لأكثر من 217 مليون دولار.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't SleptوThe Hidebehind.

حقق فيلم Smile فور عرضه الافتتاحى فى دور السينما الأمريكية 8.2 مليون دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.