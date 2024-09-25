شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الليث يشهد احتفالات التعليم باليوم الوطني الرابع والتسعين.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني احتفالات التعليم باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين تحت شعار: “نحلم ونحقق” ، بحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي .

واطّلع محافظ الليث على فعاليات المعرض المصاحب للفعالية : ( وطن يسكن القلوب ) ، والذي تضمّن تعريفًا بمشاريع رؤية السعودية 2030 ، وورش عمل وطنية ، ولوحات فنية ، وألعابًا شعبية .

كما شارك المحافظ ومدير التعليم والحضور احتفالات اليوم الوطني الرابع والتسعين المقامة في مدرسة الفيصل المتوسطة ، مطّلعًا على الفعاليات المصاحبة بمشاركة الطلاب والمعلمين وسط مشاعر فخر واعتزاز بالوطن وقادته .

وأشار مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي إلى أن الله قد حبا بلادنا نعمًا عظيمة منذ أسسها الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – ووحد كيانها مرورًا بأبنائه البررة – رحمهم الله – ، حتى جاء عهد قائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – ؛ فاتصل الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل لنعيش اليوم بين ماضٍ تليد ومستقبل مجيد .

وأكد أن التعليم يشارك فرحة هذا اليوم لتجسيد قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن ، وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم الوطنية والتعليمية ليتربى الطالب على قيم الوسطية والاعتدال ويسهم في نهضة وطنه .