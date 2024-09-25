محمد القس عن مسلسل برغم القانون : الأحداث خالية من "الحشو"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان محمد القس عن مشاركته في مسلسل "برغم القانون" مع الفنانة إيمان العاصي، مشيرًا إلى أنه متعاطف مع شخصية أكرم التي يقدمها خلال المسلسل ويحبها أيضًا.

حكايات القس عن دوره في برغم القانون

وقال القس خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: حدوتة المسلسل حلوة، وفي كل قفلة حلقة فيه حدث جديد، والمسلسل مفيهوش حشو، وأحيانًا بيكون فيه تطويل درامي بشكل أو بآخر.

وأضاف: قعدت مع الشركة واتفقنا وجبت لأستاذ ريمون في أول يوم 14 صفحة فيهم ملاحظات وأسئلة والمخرج شادي كان متفاهم جدًا وفهمني واتكلمنا، عشان ندي للشخصية حقها.

وأردف: ممكن نشوف شخصيتي إنسان طيب وبعدين بنكتشف إن له أفعال سيئة، ولما بنناقشه هو عنده وجهة نظر، وأنا متعاطف معاه وبحبه حتى لو كان غلط وله منطق، ومفيش شخص خيّر وشخص شرير. الجدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.

مواعيد عرض برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل برغم القانون، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً على شاشة ON، والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة حول ليلى التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل «برغم القانون» بطولة إيمان العاصي ووليد فواز وهاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.