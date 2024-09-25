إصابة نجم مانشستر سيتي تؤرق جوارديولا

ياسر رشاد - القاهرة - باتت إصابة رودريجو هيرنانديز نجم خط وسط مانشستر سيتي، التي تعرّض لها قبل أيام في قمة أرسنال، متجهة لأحد أسوأ السيناريوهات، بتأكيدات من مدربه بيب جوارديولا، الذي أكد أحد أكبر مخاوف جماهير فريقه في هذا الموسم.

وكان النجم الإسباني البالغ 28 عامًا، والذي يعدّ أحد أغلى لاعبي خط الوسط في العالم، بقيمة تسويقية بلغت 130 مليون يورو حسب إحصائيات "ترانسفير ماركت" ، قد تعرّض للإصابة في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال على ملعب الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

وغادر نجم خط الوسط الإسباني الملعب في الشوط الأول من مباراة "الجانرز"، بعد إصابة في ركبته اليمنى، ليثير الشكوك مجددًا بشأن مدى خطورة إصابته، لا سيما أنّ التوقعات تشير إلى تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

رودري يغيب لفترة طويلة.. جوارديولا يصدم جمهور سيتي

في هذا السياق، أكد مدرب سيتي، الإسباني جوارديولا في مؤتمر صحفي أنّ مواطنه رودريجو هيرنانديز، سيغيب عن الملاعب "لفترة طويلة للغاية" بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أرسنال قبل أيام.

وعلى الرغم من أن التشخيص النهائي لم يتم الإعلان عنه بعد، حيث إن اللاعب زار متخصصين مختلفين في برشلونة ومدريد، فكل شيء يشير إلى تمزق في الرباط الصليبي، مما قد يبقيه خارج الملاعب لبقية الموسم.

وبالحديث عن إصابة اللاعب قال "بيب": "لا نعرف التشخيص النهائي، لكنه سيغيب لفترة طويلة. هناك بعض الآراء تعتقد أن الأمر لن يطول، لكن لسوء الحظ أصيب. لا أعرف إلى متى سيغيب".