فايا يونان تدخل عالم الدراما الكوميدية بهذا العمل .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية فايا يونان أنها ستعود إلى الشاشة من خلال عمل جديد يحمل إسم "دهب غالي".

وشاركت يونان البوستر الترويجي للمسلسل، عبر خاصية "الستوري"، الذي ستشارك بطولته إلى جانب الممثل إيهاب شعبان، وعلقت قائلة :"المسلسل الغالي على قلبي كتير، صحيح هو تاني ظهور بس كانت أول مرة بمثل فيها، وكانت تجربة كتير مميزة! وسعيدة كتير أنه أخيراً رح تشوفوه وتسمعو الأغاني يلي فيه".

وتابعت يونان :"قصة مهضومة وقريبة عالقلب، محبوكة بخيال حالم، ومشغولة بكتير حب وشغف".

من ناحية أخرى فإن هذا العمل هو التجربة الأولى لـ يونان في الدراما الكوميدية، ويتألف من 15 حلقة.

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