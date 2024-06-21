شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت وإبراهيم الفرن يقدمان ورش مسرحية فى مهرجان رحالة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الدكتور جمال ياقوت والسينوغراف إبراهيم الفرن ورشتين مسرحيتين خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الـرحالة الدولى للفضاءات المغايرة بالأردن، والذى من المقرر إقامته خلال الفترة من 17 يوليو حتى 21 يوليو، حيث سيقدم ياقوت ورشة في الإخراج المسرحى بينما سيقدم الفرن ورشة في السينوغرافيا.

مهرجان مسرح الرحالة بالأردن ينظمه مسرح الرحالة بالتعاون مع وزارة الثقافة، نقابة الفنانين الأردنيين، أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الجود للثقافة والفنون، وتشكلت لجنته العليا من: وزيرة الثقافة السابقة الكاتبة بسمة النسور رئيسة اللجنة العليا، الفنانة عبير عيسى، الكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان، الفنان سهيل بقاعين، الكاتب والمخرج المسرحي الدكتور مخلد الزيودي رئيس الندوة الفكرية، الفنان نضال جاموس، والمخرج حكيم حرب رئيس مسرح الرحالة مدير المهرجان.

وكانت قد بدأت انطلاقة مسرح الرحالة في العاصمة الأردنية عمان عام 1991، وحمل على عاتقه تقديم أعمال مسرحية ملتزمة، ذات مضامين فكرية وجمالية، مستندة إلى التراث المحلي والعربي والعالمي، وتتقاطع مع هموم الإنسان العربي وقضاياه المصيرية، وأحلامه الكبيرة بالحرية والوحدة والاستقلال؛ ليكون المسرح حائط الصد المنيع، في مواجهة ما يتهدد الأمة من أخطار، وليس مجرد وسيلة للترفيه أو التنفيس أو الإلهاء.



مهرجان مسرح الرحالة الدولي



ابراهيم الفرن