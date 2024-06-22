شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حرب نفسية آخر أعمال مصطفى درويش يوم الأربعاء على إحدى المنصات والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق عرض مسلسل حرب نفسية بطولة الفنانة أروى جودة والفنان الراحل مصطفى درويش، على إحدى المنصات الرقمية بدءا من يوم الأربعاء المقبل بعد سلسلة من التأجيلات على مدار العامين الماضيين، ويسجل العمل آخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش الذى تصدر البوستر الدعائي للعمل مع أروى جودة وجيهان خليل.

مسلسل حرب نفسية مكون من 15 حلقة وانتهى مصطفى درويش من تصويره قبل عام كامل من وفاته فى مايو من عام 2023، ويجسد مصطفى درويش فى العمل دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، خلال شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة.



حرب نفسية

مسلسل حرب نفسية بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

مصطفى درويش بعد وفاته ظهر في فيلمين، الأول هو "5 جولات" بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف وعرض في أغسطس الماضى، وكذلك فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة وعرض في ديسمبر العام الماضى.