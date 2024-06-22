شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يحيى حفلا كامل العدد فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائياً ضخماً في دبي أرينا أمس بحضور جماهيري تخطى الـ14 ألفا من مختلف الجنسيات العربية والعالمية والأعمار المختلفة، قدم خلاله باقة من أغانية الشهيرة ليتصدر التريند لعدد من المنصات التواصل الاجتماعي في الإمارات.

وأشعل الجسمي الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيه التي اختارها من الألوان الغنائية الإماراتية والسعودية والكويتية والمصرية والعراقية، ملبياً طلبات وهتافات الجمهور خلال فترة الحفل الضخم، ليبدأ مع أغنية "حامي الدار".

وهنأ "الجبل"، كما يصفه جمهوره دائماً، جميع الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد أن الكلام يعجز عن وصف محبتكم وحضوركم الراقي المبهر، مختتم حديثه بكلمته الشهيرة "زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".

وتحدث الجسمي بعد انتهاء الحفل، عن فخره بمحبة الجمهور وتفاعلهم الكبير، مثنياً على التنظيم الرائع، مؤكداً أنه يجهز أعمال غنائية جديدة ومتنوعة الألوان الموسيقية العربية، سيتم اطلاقها وعرضها أمام الجمهور خلال الفترة ما بعد الصيف.





حسين الجسمي

جانب من الحفل



ليالي العيد في دبي



حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي



الجسمي في الحفل



حفلات ليالي العيد في دبي



جانب من حفل ليالي العيد في دبي