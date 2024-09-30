مدحت العدل لحديث القاهرة: أدعم تنظيم حفل في دار الأوبرا لدعم لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه السيناريست مدحت العدل، رسالة دعم ومحبة للشعب اللبناني، موضحًا أن الشعب العربي والمصري والقيادة السياسية دائمًا ما تقف وتدعم لبنان، ولبنان يمثل الفن للشعب المصري.

وقال مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن لبنان فيروز وجزء من ضميرنا وعشقنا.

وتابع: "لبنان بالنسبة لي حاجة غالية جدًا، نحب إننا نعمل حفلات تضامن مع الشعب اللبناني".

وأضاف: "أدعم وأساند عمل حفل في الأوبرا لدعم لبنان للغناء وجمع التبرعات للشعب اللبناني، هذا الدور الحقيقي للفنان في وقت المحن".