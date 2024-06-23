شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفل غنائي في الأوبرا.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم النجم مدحت صالح يوم السبت المقبل 29 يونيو، حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومن المقرر أن يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجمهوره.

وقدم مؤخرا النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددا كبيرا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى وزى ما هى حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.

وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.

كما قدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى أحياه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب، منها: على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك ويا ورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.