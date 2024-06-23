شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى لـ كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان: بدعيلك تعدى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية مني الشاذلى، على مؤازرة الفنانة كندة علوش، بعد اعلان اصابتها بالسرطان، أثناء مشاركتها في بودكاست معها عبر قناتها على يوتيوب، ونشرت صورة لهما من كواليس اللقاء عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "بحبك يا كندة، وبدعيلك تعدي الأزمة وتفرحي بأحبابك اللي هما أحبابي، كندة مش بس نجمة موهوبة إنسانة ربنا منحها حب وصبر وأمل يكفي الدنيا".

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على يوتيوب.

وأوضحت كندة علوش أنه مرت سنة وشهر على اكتشافها الإصابة بسرطان الثدي، وأنها تتلقى حاليا جزءا متبقيا من جرعات الكيماوى والهرمونى وذلك بعدما انتهت من العلاج الإشعاعى.

وأكملت كندة علوش أن الورم السرطانى فى ثديها، كان عبارة عن عقدة متشعبة، وهو أمر لا يصلح فيه عملية الاستئصال، وإنما يجب تلقى العلاج الكيماوى أولا للحد من حجم الكتلة وعندما يصغر حجمها يتم استئصالها.

وكانت قد قالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.