عمرو دياب يلتقي جمهوره في الساحل الشمالى بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيى الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا يوم 29 يونيو الجاري في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، ويقدم فيها فاصلا غانئيا مميزا من أغانيه القديمة والحديثة منها، “ميال”، و”هى عاملة إيه”، و”إنت الحظ”، و”برج الحوت”، و”قدام مرايتها”، و”نغمة الحرمان”، و”عودوني”، و”قمرين” وغيرها من أغانيه التي حازت على إعجاب جمهوره.

حفل دبى

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائياً في دبي بمناسبة عيد الأضحى، وذلك وسط حضور جماهيري لافت. وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام اغنيته “يا أنا يا لأ”، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه وهي “بحبه”، “دا لو اتساب”، “برج الحوت”، “تملي معاك”، “انت الحظ”، “وياه”، “يتعلموا”، و”شكرا من هنا لبكرة”.

كما قدم النجم الكبير ميدلي من أغنيات “قمرين”، و”العالم الله”، و”نور العين”، كما استعاد الذكريات مع جمهوره عندما قدم أغنيات “كان طيب”، و”هي عامله ايه”، و”أيام وبنعيشها” و”تنسى واحدة”.

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية “يا قمر” التي قدمها من ألحانه في ألبومه الأخير “مكانك”، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية “هتدلع”.