عمرو يوسف بأوّل تعليق على إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بمرض السرطان حرص الفنان عمرو يوسف على دعمها من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستغرام”.

ونشر عمرو صورة له تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً: “الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله علي كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين لكن أنت كنتِ مؤمنة ومسلمة أمرك لله، ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة”.

وتابع: “لكن أنت في عز تعبك اديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا”.

وأختتم كلامه: “ربنا يحبب فيكي خلقة كمان وكمان عشان أنت تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا”.

وكانت كندة قد كشفت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي خلال العامين الماضيين، وهو ما تسبب في اختفائها بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية.

وأوضحت، في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها أخفت خبر إصابتها بالمرض الخبيث عن الجميع، عدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها.

ولفتت إلى أنها حاولت التعايش مع المرض، وتقبل وضعها؛ من أجل أسرتها وأطفالها، مشيرة إلى أنها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض بشهر واحد، اكتشفتلا-خلال تلقيها جلسات الكيماوي- إصابة والدتها هي الأخرى بنفس المرض، وهو سرطان الثدي.

وقالت كندة: “عمري ما قلت ليه يا رب.. وحسيت إن ربنا بيوصَّلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي”.